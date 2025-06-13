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Иранский генерал Пакпур стал командующим КСИР

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи назначил генерала Мохаммада Пакпура командующим Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщает агентство Mehr.

Ранее Пакпур командовал сухопутными силами этого элитного корпуса.

Таким образом, Пакпур см‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​енил на посту командующего КСИР генерала Хосейна Салами, погибшего во время израильских ударов по Ирану.

Ранее сообщалось о назначении начальником Генштаба ВС Ирана генерала Абдолрахима Мусави. Его предшественник на этом посту Хосейн Багери также погиб во время ударов ВВС Израиля.

Иран КСИР Мохаммад Пакпур
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