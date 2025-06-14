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Израильские военные считают, что серьезно повредили два иранских ядерных объекта

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иранские ядерные объекты в Натанзе и Исфахане понесли серьезный урон в ходе израильских авиаударов, пишет в субботу The Guardian со ссылкой на оценки военного командования Израиля.

Издание приводит слова неназванного представителя командования, отметившего, что на ремонт объектов уйдет "больше, чем несколько недель".

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌Кроме того, по данным израильской стороны, в ходе ударов по Ирану удалось ликвидировать девять физиков-ядерщиков.

Иранская сторона ранее признавала, что ядерный центр в Натанзе понес определенный урон. Однако по утверждению Тегерана, вся основная, подземная, часть объекта уцелела. О сильных повреждениях в Исфахане Иран не сообщал.

Хроника 13 – 14 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Натанз Исфахан Израиль
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