Израильские военные считают, что серьезно повредили два иранских ядерных объекта
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иранские ядерные объекты в Натанзе и Исфахане понесли серьезный урон в ходе израильских авиаударов, пишет в субботу The Guardian со ссылкой на оценки военного командования Израиля.
Издание приводит слова неназванного представителя командования, отметившего, что на ремонт объектов уйдет "больше, чем несколько недель".
Кроме того, по данным израильской стороны, в ходе ударов по Ирану удалось ликвидировать девять физиков-ядерщиков.
Иранская сторона ранее признавала, что ядерный центр в Натанзе понес определенный урон. Однако по утверждению Тегерана, вся основная, подземная, часть объекта уцелела. О сильных повреждениях в Исфахане Иран не сообщал.