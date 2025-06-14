Новым ударам подвергся иранский город Исфахан, где расположен крупный ядерный объект

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в ночь на субботу предприняли новые атаки на город Исфахан в центральной части Ирана, сообщили арабские СМИ.

"Иранские средства ПВО пытаются перехватить израильские авиаудары по Исфахану в центральной части Ирана", - говорится в сообщениях.

В Исфахане находится одно из крупнейших в Иране предприятий по обогащению урана.

Накануне представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин заявил, что этот объект был атакован Израилем в ночь на пятницу.