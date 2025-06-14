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Роспотребнадзор сообщил о стабильной радиационной обстановке в Дагестане

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Радиационная обстановка в Дагестане в связи с радиоактивным загрязнением в Иране, связанным с аварией в центре обогащения урана в Натанзе, остается стабильной.

Как сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан, управлением "в связи с радиоактивным загрязнением на территории Исламской Республики Иран введен круглосуточный монитор‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​инг радиоактивной обстановки в южной части Республики Дагестан".

Ежедневный мониторинг проводится каждые 2 часа и направлен на оценку рисков в связи с аварией в центре обогащения урана в Натанзе (Иран).

"По данным мониторинга, проведенного в городе Дербенте, радиационная обстановка в Республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что контроль за радиационной обстановкой продолжается.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился и в субботу.

В миреВ Иране заявили, что объекты в Фордо и Натанзе мало пострадали от ударов ИзраиляЧитать подробнее

В ВВС Израиля заявили, что пока атаковали не все иранские ядерные объекты, но усилия в этом направлении будут продолжены. Так, израильским военным удалось серьезно повредить объект в Натанзе, частично разрушить предприятие в Исфахане; но по целям в Фордо удары не наносились.

Иранская сторона признавала, что ядерный центр в Натанзе понес определенный урон. Однако по утверждению Тегерана, вся основная, подземная, часть объекта уцелела. О сильных повреждениях в Исфахане Иран не сообщал.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу заявлял, что не зафиксировано повышенного уровня радиации в районе комплекса по обогащения урана в Натанзе после ударов Израиля. Согласно его заявлению, объекты в Исфахане и Фордо "не были затронуты".

Дагестан Иран Натанз Роспотребнадзор
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