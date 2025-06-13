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В Иране заявили, что объекты в Фордо и Натанзе мало пострадали от ударов Израиля

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ядерные объекты в Натанзе и Фордо в основном - подземные и потому мало пострадали от ударов израильской авиации, заявили в пятницу в Организации по атомной энергии Ирана.

"В основном урон - поверхностный. Оба центра расположены почти полностью под землей"‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​, - приводят иранские СМИ слова представителя организации Бехруза Камальванди.

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Он также подтвердил, что утечек радиации или опасных химических веществ с объектов удалось избежать. Однако внутри самих центров, по его словам, "нам нужно провести определенную очистку".

В пятницу Камальванди заявил, что иранские ученые продолжат работать над мирной ядерной программой.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом сообщил, что в результате израильских ударов в пятницу по Ирану комплексу по обогащению урана в Натанзе нанесены серьезные повреждения.

Иран Бехруз Камальванди Фордо Натанз
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