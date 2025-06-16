Спутники зафиксировали разрушения на иранском ядерном объекте в Фордо

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Израильские удары причинили ограниченный урон наземной инфраструктуре иранского ядерного объекта в Фордо, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на спутниковые снимки от компании Planet Labs PBC.

По данным издания, при сравнении снимков от 11 и 13 июня можно заметить обрушение, вероятно, подпорной стены на склоне горы возле дороги, которая опоясывает предприятие.

Однако, отмечает T‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​he Times of Israel, объект находится глубоко под горой, и считается, что Израиль не обладает боеприпасами, способными уничтожить завод.

14 июня агентство Mehr сообщало, что иранские специалисты зафиксировали незначительный ущерб после ударов Израиля по заводу по обогащению урана Фордо.

Ранее поступали сообщения СМИ, что иранские ядерные объекты в Натанзе и Исфахане понесли некоторый урон в ходе израильских авиаударов.