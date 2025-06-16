В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ирано-израильский конфликт представляет опасную ситуацию для атомной электростанции "Бушер", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, все это (конфликт - ИФ) крайне опасно. И если до сих пор обошлось без тяжелейших последствий - и мы в данном случае, разуме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ется, имеем и свои источники информации и видим, что на эту тему сообщают представители МАГАТЭ, - это просто пока что стечение обстоятельств", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

По его словам, "риски слишком высоки".

"Нужно прекратить силовое противостояние для того, чтобы ситуация была стабилизирована", - подчеркнул Рябков.

Ситуация с ирано-израильским конфликтом требует возврата за стол переговоров, заявил Рябков.

"Нужен не эскалационный путь, не спир‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​аль силовая, которая по большому счету вызывает серьезнейшую тревогу и чревата тяжелейшими последствия, а проявление здравого смысла и возврат за переговорный стол", - сказал он.

В пятницу в МАГАТЭ сообщали, что АЭС "Бушер", ядерные объекты в Фордо и Исфахане не пострадали в ходе ночных израильских ударов.