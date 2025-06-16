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В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля
Фото: Middle East Images/ABACA/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ирано-израильский конфликт представляет опасную ситуацию для атомной электростанции "Бушер", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Конечно, все это (конфликт - ИФ) крайне опасно. И если до сих пор обошлось без тяжелейших последствий - и мы в данном случае, разуме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ется, имеем и свои источники информации и видим, что на эту тему сообщают представители МАГАТЭ, - это просто пока что стечение обстоятельств", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

По его словам, "риски слишком высоки".

"Нужно прекратить силовое противостояние для того, чтобы ситуация была стабилизирована", - подчеркнул Рябков.

Ситуация с ирано-израильским конфликтом требует возврата за стол переговоров, заявил Рябков.

"Нужен не эскалационный путь, не спир‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​аль силовая, которая по большому счету вызывает серьезнейшую тревогу и чревата тяжелейшими последствия, а проявление здравого смысла и возврат за переговорный стол", - сказал он.

В пятницу в МАГАТЭ сообщали, что АЭС "Бушер", ядерные объекты в Фордо и Исфахане не пострадали в ходе ночных израильских ударов.

Атакованные Израилем иранские объекты

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Обогатительная фабрика Фордо, по данным МАГАТЭ, не пострадалаПовреждение входов в туннель на ракетном заводе КерманшахРазрушения на ракетном заводе КерманшахЗавод по обогащению Нетенз. По данным МАГАТЭ, с пятницы дополнительных повреждений после пятничного израильского удара там не зафиксировано.Уничтоженная фабрика близ города ПираншехрПовреждения на заводе по производству крылатых ракет ГадирДым от пожара вокруг ракетного объекта Шираз
Обогатительная фабрика Фордо, по данным МАГАТЭ, не пострадала
Хроника 13 – 16 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Бушер Иран Израиль Сергей Рябков
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