На объекте по обогащению урана в иранском Натанзе новых повреждений не выявлено

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На иранском объекте по обогащению урана в Натанзе дополнительных повреждений после пятничного израильского удара не зафиксировано, радиационный фон находится в норме, сообщил в понедельник глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"На объекте по обогащению топлива в Натанзе не было дополнительных повреждений с момента пятничной атаки, в результате которой была разрушена надземная часть опытного завода, на котором Иран производил уран, обогащенный до 60%", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте агентства.

По словам Гросси, была разрушена электроэнергетическая инфраструктура на объекте, включая электрическую подстанцию, главное здание электроснабжения, аварийный источник питания и резервные генераторы. При этом потеря пита‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ния могла повредить центрифуги на объекте.

В заявлении говорится, что никаких повреждений не замечено на заводе по обогащению топлива в Фордо или на тяжеловодном реакторе в Хондабе, который находится в стадии строительства. АЭС Бушер не была целью и не пострадала от недавних атак, как и исследовательский реактор в Тегеране, указал глава МАГАТЭ.

На ядерном объекте в Исфахане в результате пятничной атаки были повреждены четыре здания: центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана и завод по производству топлива для реактора в Тегеране. Как и в Натанзе, уровни радиации за пределами объекта остаются неизменными.

"Я готов немедленно отправиться в путь и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом агентства", - подчеркнул глава МАГАТЭ.