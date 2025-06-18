Jerusalem Post пишет, что США нанесут удары по Ирану, если он откажется от сделки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников, пишет, что президент США Дональд Трамп принял решение присоединиться к Израилю в нанесении ударов по Ирану.

"Высокопоставленные израильские чиновники, беседовавшие с The Post, считают, что Трамп уже принял решение: США нанесут удар по Ирану, если тот откажется от сделки, которая включает в себя демонтаж его ядерной программы", - говорится в публикации.

Прим этом, по словам источников издания, "если американская администрация присоединится к нам, это не будет символическим шагом - это будет важная операция, основной целью которой станет завод по обогащению урана в Фордо".

Ранее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них он потребовал от Тегерана "безоговорочной капитуляции". "Наше терпение подходит к концу", - предупредил американский президент.

The Jerusalem Post подчеркивает: "Нет никаких сомнений в том, чего хочет Трамп, и он без колебаний сделает все необходимое для достижения этой цели".

По оценкам газеты, о решении Трампа свидетельствует то, что американские военные развертывают в регионе дополнительные системы обороны для защиты американских баз в арабских странах.

Тяжелые бомбардировщики дислоцируются как на Диего-Гарсия, так и на американской базе в Катаре, США направляют в регион дополнительные истребители F-35, F-22 и F-16, а также авианосец Nimitz.

В то же время предпринимаются дипломатические усилия по ослаблению напряженности. Оман и Катар выступают посредниками между Ираном и США, пытаясь способствовать проведению встречи высокопоставленных должностных лиц с обеих сторон.

Как сообщалось, накануне Трамп провел совещание совета нацбезопасности по теме Ирана, ради чего досрочно покинул саммит G7 в Канаде, однако заявлений по его итогам не последовало.