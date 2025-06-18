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Трамп провел совещание по Ирану

Заявлений по итогам пока нет

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел совещание совета нацбезопасности по теме Ирана, сообщают американские СМИ.

По их данным, встреча пролилась 1 час и 20 минут и завершилась примерно час назад.

Участники совещания, в том числе спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, покинули Белый дом после завершения встречи. Заявлений для прессы они не делали.

Сам Трамп пока также не комментировал итоги встречи.

Ранее президент США сделал в соцсети Truth Social ряд жестких заявлений в адрес Тегерана. В частности, Трамп заверил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия и потребовал от властей страны "безоговорочной капитуляции".

Некоторые западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп рассматривает возможность участия в израильских ударах по иранским ядерным объектам.

Дональд Трамп Иран США Тегеран
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