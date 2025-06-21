Четыре БПЛА сбито за ночь над тремя городами Воронежской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в ночь на субботу четырех беспилотников над тремя городами региона.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя городами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее глава региона сообщал о нескольких сбитых на подлете к Воронежу БПЛА.