Иран до ударов США вывез обогащенный уран из объекта Фордо

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иранские специалисты вывезли наибольшую часть обогащенного урана из ядерного объекта Фордо, сообщает в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не уточнил, куда именно перевезли уран.

При этом западные СМИ передают со ссылкой на высокопоставленные иранские источники, что эту операцию успели провести до американских ударов, нанесенных в ночь на воскресенье. В сообщениях указывается, что удалось вывезти высокообогащенный уран. Кроме того, перед ударами США в Фордо оставили лишь минимум персонала.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США нанесли удары по ядерным центрам Фордо, Натанц, а также по ядерному объекту в Исфахане.

СМИ отмечали, что Фордо рассматривался как ключевая часть иранской ядерной программы, так как защищен от ударов значительно лучше других объектов.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землёй. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.