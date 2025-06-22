Рубио предостерег Иран от ответных действий после ударов США по ядерным объектам

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ирану следует воздержаться от ответных действий после нанесенных США ударов по его ядерным объектам, заявил в воскресенье глава Госдепартамента Марко Рубио.

"Это будет самой страшной ошибкой в истории", - сказал он в эфире Fox News, говоря о том, что произойдет в случае военного ответа Тегерана.

При этом Рубио напомнил о готовности США к переговорам с Ираном по спорным вопросам. По его словам, предложение о таких переговорах все еще в силе.