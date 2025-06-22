Демократы в Конгрессе США выступили с критикой ударов по Ирану

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Члены Демократической партии США в Конгрессе осудили решение президента страны Дональда Трампа нанести удары по иранским ядерным объектам без консультаций с Сенатом и Палатой представителей, сообщают американские СМИ.

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что Трамп рискует "вовлечь американцев в потенциальную катастрофу на Ближнем Востоке".

Член комитета нижней палаты Конгресса по делам вооруженных сил Адам Смит опубликовал заявление, в котором "самым решительным образом" осудил действия Трампа. Он раскритиковал главу Белого дома за то, что тот принял решение без одобрения Конгресса и без определения "четких целей этих действий".

"Нет никаких гарантий лишения Ирана возможности разрабатывать ядерное оружие или того, насколько это откатит ядерную программу назад", - отметил он.

Некоторые демократы призвали к радикальным мерам, в частности к импичменту Трампа. Так, член Палаты представителей Шон Кастен назвал решение президента об ударах "однозначным преступлением, влекущим за собой импичмент". "Ни один президент не имеет полномочий бомбить другую страну, которая не представляет неминуемой угрозы для США, без одобрения Конгресса", - приводит The Hill слова Кастена.

Сенатор-демократ Марк Уорнер также раскритиковал Трампа. "Президент Трамп пришел к власти, пообещав "положить конец бесконечным зарубежным войнам". В итоге он сделал шаг, чтоб втянуть США в еще одну, без консультаций с Конгрессом, без точной стратегии, не принимая во внимание выводы разведки и не объяснив американскому народу, что поставлено на карту", - приводят американские СМИ слова Уорнера.

Республиканцы в основном выразили слова поддержки Трампу, однако конгрессмен Томас Масси поставил под вопрос законность действий американского лидера. Он разместил сообщение Трампа из соцсети Truth Social об ударах по Ирану на своей странице в соцсети Х и написал: "Это не конституционно". Позже он добавил, что "когда две страны бомбят друг друга в активной войне, и третья страна присоединяется, то это - акт войны".

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану.