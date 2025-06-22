Вэнс отметил, что США удалось отсрочить создание ядерного оружия в Иране

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Армии США удалось существенно отодвинуть сроки, за которые Иран способен разработать ядерное оружие, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Я убежден, что мы существенно отсрочили для Ирана возможность получить ядерное оружие. Именно это и было целью нашей операции", - сказал он в эфире телеканала NBC. Так Вэнс ответил на вопрос о том, уверен ли он на 100%, что США полностью уничтожили иранскую ядерную программу.

При этом Вэнс заверил, что "США не находятся в состоянии войны с Ираном. Мы воюем только против иранской ядерной программы".

Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет дали более категоричную оценку результатов американских ударов: по их мнению, американским военным удалось уничтожить иранскую ядерную программу.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанзу и по заводу в Исфахане.