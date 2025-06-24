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Иран назвал условием переговоров по ядерной программе прекращение израильских ударов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Иран предложил проект соглашения о прекращении огня с Израилем и дал США понять, что вернется к переговорам по ядерной программе, если израильские удары по Исламской республике прекратятся, пишет The Washington Post cо ссылкой на источник.

"Проект соглашения о прекращении огня в понедельник вышел из обсуждений с иранскими чиновниками, которые ясно дали понять администрации Трампа, что они вернутся за стол переговоров и будут обсуждать свою ядерную программу при условии, что Израиль прекратит их бомбить", - сообщил изданию американский чиновник.

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Ранее в ночь на вторник президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Тогда же американский лидер уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Хотя глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные действия в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 по Москве), ранее он заявлял, что "окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

При этом, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром во вторник несколько раз информировала о пусках ракет со стороны Ирана.

От властей Израиля сообщений о прекращения огня пока не поступало.

Хроника 13 – 24 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дональд Трамп Аббас Аракчи Израиль Иран
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