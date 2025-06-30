В Тегеране заявили о желании США возобновить переговоры на этой неделе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил ВВС, что представители администрации США через посредников довели до сведения Тегерана свое желание возобновить на этой неделе переговоры по иранской ядерной программе.

"Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану через посредников, что хочет вернуться к переговорам на этой неделе. Но она не прояснила свою позицию по очень важному вопросу - о возможности дальнейших ударов", - сказал дипломат.

По его словам, если американская сторона настроена возобновить переговоры, они должны исключить вариант с любыми боевыми действиями в отношении Ирана.

Тахт-Раванчи добавил, что на переговорах Тегеран по-прежнему будет добиваться соглашения, разрешающего обогащать уран в мирных целях.

Дату переговоров стороны еще не согласовали.

Ранее Трамп заявил, что он "абсолютно точно" рассмотрит возможность повторной бомбардировки Ирана, если разведка обнаружит, будто иранская сторона может обогащать уран до опасного уровня.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.