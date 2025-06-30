Поиск

В Тегеране заявили о желании США возобновить переговоры на этой неделе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил ВВС, что представители администрации США через посредников довели до сведения Тегерана свое желание возобновить на этой неделе переговоры по иранской ядерной программе.

"Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану через посредников, что хочет вернуться к переговорам на этой неделе. Но она не прояснила свою позицию по очень важному вопросу - о возможности дальнейших ударов", - сказал дипломат.

По его словам, если американская сторона настроена возобновить переговоры, они должны исключить вариант с любыми боевыми действиями в отношении Ирана.

Тахт-Раванчи добавил, что на переговорах Тегеран по-прежнему будет добиваться соглашения, разрешающего обогащать уран в мирных целях.

Дату переговоров стороны еще не согласовали.

Ранее Трамп заявил, что он "абсолютно точно" рассмотрит возможность повторной бомбардировки Ирана, если разведка обнаружит, будто иранская сторона может обогащать уран до опасного уровня.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

Израиль Иран МИД США Маджид Тахт-Раванчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будут расследовать в Москве

В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид

В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид

Трамп назначит новым главой ФРС кандидата, готового снижать ставки

Польша планирует увеличить производство снарядов в пять раз

Brent подешевела до $66,65 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 июня

США и Канада возобновят переговоры о заключении торговой сделки

Индексы США выросли в пятницу

Индексы США выросли в пятницу

В Сенате США начались дебаты по законопроекту Трампа о расходах и налогах

В Сенате США начались дебаты по законопроекту Трампа о расходах и налогах

Что произошло за день: воскресенье, 29 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана403 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6632 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });