Уиткофф сообщил, что переговоры США и Ирана могут состояться в ближайшее время

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Встреча представителей США и Ирана может состояться на следующей неделе, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф .

"На следующей неделе или около того", - сказал Уиткофф в ходе мероприятия в Белом доме.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что "мы запланировали переговоры с Ираном, и они этого хотят".

Президент США высказал мнение, что Иран после американского удара теперь по-другому относится к ядерным переговорам и приобрел большое уважение к США и Израилю.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.