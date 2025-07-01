В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Дело расследуют по статьям об убийстве и пытках

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения сотрудниками российских правоохранительных органов в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено по семи статьям, в том числе убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом; убийство двух или более лиц; превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия и др.

Ведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. Кроме этого, создана следственная группа, проводятся активные следственные действия.

"Генеральная прокуратура Азербайджана направит соответствующие запросы о правовой помощи в другие государства в соответствии с нормами международного права для эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

28 июня Следственный комитет России сообщил о задержаниях в Екатеринбурге подозреваемых в причастности к заказным убийствам и покушениям на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Дело расследуется по статьям об убийстве по найму и покушении на убийство по найму. 30 июня в СК уточнили, что по делу задержаны шесть граждан России, еще двое задержанных умерли.