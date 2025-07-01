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Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет
Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга до 19 июля поместил в СИЗО четвертого обвиняемого по делу о заказных убийствах прошлых лет - Сафарова Бакира Мехди оглы, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Следственный комитет 28 июня сообщил, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. 30 июня представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по делу задержаны шесть граждан России, из них к тому моменту трое уже были арестованы. Еще два человека умерли. Расследование дела перейдет в центральный аппарат СК.

"В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны шесть граждан России. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Сафарову Мазахиру Мохбалы оглы, Сафарову Акифу Мохбалы оглы и Сафарову Аязу Мохбалы оглы. В отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы срок задержания судом продлен", - перечислила Петренко.

Предварительной причиной смерти одного из задержанных она назвала сердечную недостаточность.

Дело расследуется по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

Н задержания в Екатеринбурге отреагировал МИД Азербайджана. В ведомство вызвали временного поверенного в делах посольства России и ему выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.

29 июня Минкультуры Азербайджана сообщило, что в стране отменили все культурные мероприятия с участием России из-за инцидента в Екатеринбурге. По той же причине парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 июня, что "в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики".

Азербайджан Екатеринбург МИД СКР Ленинский суд
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