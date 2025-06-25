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Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение о домашнем аресте главы Гагаузии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул остается под домашним арестом. Такое решение приняла в среду Апелляционная палата Кишинева, отклонив ходатайство адвокатов, требующих освобождения лидера Гагаузии.

Адвокат башкана Сергей Морару заявил, что решение о продлении домашнего ареста Гуцул "является незаконным".

Несколько десятков сторонников Гуцул в среду собрались в ее поддержку у здания Апелляционной палата Кишинева. Сторонники Гуцул скандировали лозунги "Евгения, мы с тобой!" и "Долой (президента Молдавии - ИФ) Майю Санду", "Долой PAS!" (правящая партия "Действие и солидарность" - ИФ)".

Гуцул была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс в Стамбул. Как сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), главу Гагаузии задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году.

Кроме того, онапроходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политически мотивированным". Ожидается, что в ближайшее время будет вынесен приговор по этому делу.

Суд в конце марта арестовал Гуцул на 20 суток. После запросов адвокатов, 9 апреля, она была переведена под домашний арест. Суд Кишинева 13 июня удовлетворил ходатайство прокуроров, продлив домашний арест Гуцул еще на 30 дней.

Гагаузия Молдавия
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