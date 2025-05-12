Главе Гагаузии Евгении Гуцул продлили домашний арест на месяц

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Суд Кишинева по ходатайству прокуроров продлил на 30 суток, до 13 июня домашний арест башкану Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Об этом говорится в решении суда.

Пока суд рассматривал этот запрос, у здания суда несколько десятков сторонников главы Гагаузии проводили акцию протеста.

Гуцул была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс на Стамбул. Как сообщал Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), ее задержали по уголовному делу о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году.

Гуцул подозревают в том, что она с помощью казначея организовала фальсификацию документов о денежных пожертвованиях физическими лицами в ее пользу на выборах, документов, подтверждающих источники финансовых средств. По данным НЦБК, на банковский счет башкана на выборах поступили деньги из запрещенных законом источников в размере 370 тысяч леев (около 20 тысяч долларов), которые впоследствии использовали в избирательной кампании.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным". Задержанию главы Гагаузии предшествовало заявление Антикоррупционной прокуратуры Молдовы о завершении представления доказательств по делу незаконном финансировании партии "Шор". Его фигуранты - Гуцул и секретарь партии Светлана Попан. Ожидается, что в ближайшее время будет вынесен приговор по этому делу.

28 марта суд арестовал Гуцул на 20 суток. После запросов адвокатов, 9 апреля, она была переведена под домашний арест.