Приговор башкану Гагаузии Гуцул огласят 5 августа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Приговор башкану Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул будет оглашен 5 августа, объявила судья на заседании кишиневского суда после прений сторон.

На слушаниях адвокаты указали на целый ряд нарушений не только на этапе уголовного преследования, но и в самом судебном процессе. По их мнению, "нарушения являются поводом для того, чтобы прекратить уголовное дело или вынести оправдательный приговор".

Гуцул заявила, что не признает вины, назвала абсурдными выдвинутые против нее обвинения.

"Я прошу отменить это дело. (...)Я не признаю вины, потому что ни одного лея не привозила в страну, а также не занималась действиями, противоречащими закону Молдовы. Никаких доказательств прокурорами не представлено, потому что их нет", - сказала она на прениях.

"Я ничего не делала, никаких цифр в таблицах не указывала, в выборах в Бельцах не участвовала. Ни одно из предъявленных мне обвинений не доказано. Прошение о заключении под стражу бесчеловечно, незаконно. Я прошу вас принять наше прошение и снять обвинения", - заявила башкан Гагаузии.

Прокурор просил суд приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и запретить ей в течение пяти лет занимать государственные должности.

Гуцул была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс в Стамбул. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), ее задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишиневе в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным". Ожидается, что в ближайшее время будет вынесен приговор по этому делу.

28 марта суд арестовал Гуцул на 20 суток. После запросов адвокатов, 9 апреля, она была переведена под домашний арест. Суд Кишинева 13 июня удовлетворил ходатайство прокуроров, продлив домашний арест Гуцул еще на 30 дней.