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Посол Азербайджана в Москве передал в МИД РФ ноту протеста

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев передал во вторник российской стороне ноту протеста официального Баку в связи с действиями представителей российских правоохранительных органов в Екатеринбурге, заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Азербайджан в своей ноте потребовал от России принять срочные меры для всестороннего и объективного расследования этих действий правоохранительных органов, а также привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Посол также довел до сведения российской стороны позицию Азербайджана относительно мероприятий, проведенных в офисе "Спутник-Азербайджан". "Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные правоохранительными органами Азербайджана в офисе агентства, полностью соответствуют законодательству нашей страны и международным обязательствам", - подчеркнул Гаджизаде.

Между тем МИД РФ ранее сообщил, что вызванному в министерство иностранных дел России послу Азербайджана в Москве "был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений".

В МИДе потребовали "освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов (Игоря) Картавых и (Евгения) Белоусова". "По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан РФ, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории РФ, в том числе против граждан Азербайджана", - сообщили в российском МИДе.

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