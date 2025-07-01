Задержан глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шихлински задержан, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Как передал корреспондент "Интерфакса", во вторник днем Шихлински был замечен на суде по избранию меры пресечения одному из обвиняемых по делу об убийствах прошлых лет.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Задержания прошли в рамках уголовного дела по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

30 июня официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее данным, были задержаны шесть человек, еще двое скончались.

Пяти задержанным суд избрал меру пресечения в виде ареста, в отношении шестого фигуранта суд рассмотрит меру пресечения в среду.

Ранее на задержания в Екатеринбурге отреагировал МИД Азербайджана. В ведомство вызвали временного поверенного в делах посольства РФ в Баку. В воскресенье Минкультуры Азербайджана сообщило, что в стране отменили все культурные мероприятия по линии России из-за инцидента в Екатеринбурге. По той же причине парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию.

В свою очередь МИД РФ сообщил, что вызванному в министерство иностранных дел России послу Азербайджана в Москве "был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений". Также российское внешнеполитическое ведомство потребовало освобождения задержанных в Баку российских журналистов.

Посол Азербайджана в Москве передал российской стороне ноту протеста в связи с действиями представителей российских правоохранительных органов в Екатеринбурге. В Азербайджане в их отношении возбуждено уголовное дело, в том числе по статьям об умышленном убийстве и пытках.