МАГАТЭ ждет от Ирана разъяснений по поводу приостановки сотрудничества

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ рассчитывают получить больше информации от властей Ирана после появления сообщений о том, что Тегеран приостанавливает сотрудничество с этим агентством.

"Мы в курсе этих сообщений. МАГАТЭ ожидает от Ирана дальнейшей официальной информации", - заявил CNN представитель агентства.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Парламент одобрил этот закон 25 июня. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 27 июня сообщил об одобрении документа Советом стражей конституции - надпарламентским органом, который подтвердил конституционность принимаемых законодательных актов и объявил о вступлении указа в силу.

Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.