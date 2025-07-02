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Израиль призвал страны "евротройки" возобновить действие санкций против Ирана

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя приостановку сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Исламской республики.

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"Призываю страны "евротройки" - Германию, Великобританию, Францию - к возобновлению всех санкций против Ирана", - написал он в соцсети.

Приостановку сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ министр назвал "полным отказом от международных обязательств по ядерной программе".

В 2015 году между "шестеркой" международных посредников по урегулированию иранской ядерной проблемы (Великобритания, Германия, Франция, Россия, США и Китай) и Ираном было подписано соглашение по иранской ядерной программе - Совместный всеобъемлющий план действий. Соглашение предполагало поэтапное снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. Срок договора истечет в октябре 2025 года.

В мае 2018 года Трамп в период первого президентского срока вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал закон о приостановке сотрудничества республики с МАГАТЭ. За данный законопроект 25 июня проголосовал иранский парламент.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 27 июня сообщил об одобрении документа Советом стражей конституции - надпарламентским органом, который подтвердил конституционность принимаемых законодательных актов, и объявил о вступлении указа в силу.

Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Хроника 13 июня – 02 июля 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Великобритания Германия Израиль Иран МАГАТЭ Франция Гидеон Саар
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