США призвали Иран немедленно возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти США считают приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ неприемлемой и призывают страну возобновить работу с агентством, заявила на брифинге представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

"То, что Иран выбирает приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в тот момент, когда есть возможность сменить курс и пойти по пути мира и благополучия - это неприемлемо. Иран должен вернуться к сотрудничеству, причем в полном объеме и без задержек", - сказала она.

Она вновь повторила, что с точки зрения США у Ирана не может быть и никогда не будет ядерного оружия.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Закон, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе - 22 июня. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Иранские власти много лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.