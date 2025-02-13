Сенат США утвердил Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Верхняя палата Конгресса США поддержала кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава, сообщают в четверг американские СМИ.

За Кеннеди проголосовали 52 сенатора, а 48 проголосовали против.

На прошлой неделе комитет Сената по финансам проголосовал в поддержку Кеннеди-младшего. Его утвердили с разницей в один голос: все 14 республиканцев в комитете проголосовали за его кандидатуру, 12 демократов и один независимый член – против.

Американские СМИ напоминают, что глава Минздрава – ведомства с бюджетом $1,7 трлн, в частности, следит за рекомендациями в области вакцинации и за мерами по обеспечению общественного здравоохранения, за инспекциями больниц и контролем качества еды, обеспечением медицинским страхованием, изучением опасных заболеваний.

Кеннеди-младший – племянник президента Джона Кеннеди и сын генпрокурора Роберта Кеннеди. Он планировал участвовать в выборах президента США, но снял свою кандидатуру и поддержал Трампа. СМИ называют Кеннеди активным деятелем антипрививочного движения. В частности, он выражал мнение, что вакцины вызывают у детей аутизм, а также был заблокирован в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) за распространение дезинформации в период пандемии коронавируса.