Hershey сократила квартальную чистую прибыль втрое во II квартале

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. во втором квартале 2025 года снизил чистую прибыль примерно втрое, при росте выручки на 26%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $62,7 млн, или $0,31 в расчете на акцию, по сравнению со $180,9 млн, или $0,89 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль сократилась на 4,7% и составила $1,21 в расчете на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $0,99 на акцию.

Квартальная выручка Hershey составила $2,61 млрд против $2,07 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $2,52 млрд.

Продажи кондитерских изделий в Северной Америке увеличились на 32%, соленых снеков - на 8,8%. Продажи за пределами этого региона выросли на 4,4%.

Компания по-прежнему ожидает, что в 2025 году темпы роста ее выручки составят не менее 2%. Годовой прогноз снижения скорректированной прибыли на акцию пересмотрен до 36-38% с 34-36% (mid-30%).