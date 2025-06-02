В Пекине обвинили США в нарушении торговых договоренностей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти КНР считают, что действия США, включая новые правила контроля экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз, нарушают достигнутые Вашингтоном и Пекином договоренности и наносят ущерб китайским интересам, передает в понедельник Associated Press (AP).

"Соединенные Штаты в одностороннем порядке спровоцировали новые экономические и торговые разногласия, усугубив неопределенность и нестабильность двусторонних экономических и торговых отношений", - цитирует агентство заявление китайского Минторга.

"Эти действия серьёзно противоречат консенсусу, достигнутому на встрече в Женеве в прошлом месяце", - говорится в документе.

В Минторге КНР заявили, что Китай выполнил свою часть соглашения, а США нарушили договорённости. В случае дальнейшего невыполнения обязательств, власти Китая могут принять "решительные меры", отмечается в заявлении.

12 мая в Женеве прошли экономические и торговые переговоры между делегациями Пекина и Вашингтона. Результаты положительно оценили как в китайском Госсовете, так и в Белом доме.

По данным AP, по итогам встречи США согласились снизить 145-процентные пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом в мае, до 30%. Китайская сторона пообещала в ответ снизить пошлины на американские товары со 125% до 10%.

30 мая Трамп заявил, что Китай нарушил договоренности. Вечером того же дня он повторил эти слова в Овальном кабинете, отметив, однако, что надеется уладить торговые проблемы с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, на прошлой неделе администрация Трампа объявила о возможном отзыве виз иностранных студентов, в том числе китайских граждан, что также было воспринято Китаем как противодействие его интересам. По информации AP, в США учатся около 300 тыс. студентов из КНР.