Поиск

В Пекине обвинили США в нарушении торговых договоренностей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти КНР считают, что действия США, включая новые правила контроля экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз, нарушают достигнутые Вашингтоном и Пекином договоренности и наносят ущерб китайским интересам, передает в понедельник Associated Press (AP).

"Соединенные Штаты в одностороннем порядке спровоцировали новые экономические и торговые разногласия, усугубив неопределенность и нестабильность двусторонних экономических и торговых отношений", - цитирует агентство заявление китайского Минторга.

"Эти действия серьёзно противоречат консенсусу, достигнутому на встрече в Женеве в прошлом месяце", - говорится в документе.

В Минторге КНР заявили, что Китай выполнил свою часть соглашения, а США нарушили договорённости. В случае дальнейшего невыполнения обязательств, власти Китая могут принять "решительные меры", отмечается в заявлении.

12 мая в Женеве прошли экономические и торговые переговоры между делегациями Пекина и Вашингтона. Результаты положительно оценили как в китайском Госсовете, так и в Белом доме.

По данным AP, по итогам встречи США согласились снизить 145-процентные пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом в мае, до 30%. Китайская сторона пообещала в ответ снизить пошлины на американские товары со 125% до 10%.

30 мая Трамп заявил, что Китай нарушил договоренности. Вечером того же дня он повторил эти слова в Овальном кабинете, отметив, однако, что надеется уладить торговые проблемы с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, на прошлой неделе администрация Трампа объявила о возможном отзыве виз иностранных студентов, в том числе китайских граждан, что также было воспринято Китаем как противодействие его интересам. По информации AP, в США учатся около 300 тыс. студентов из КНР.

США Си Цзиньпин Китай Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Делегация Украины прибыла в Стамбул на переговоры

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 июня

Навроцкий победил на выборах в Польше после подсчета 100% голосов

Навроцкий побеждает на выборах в Польше с 51% голосов

Навроцкий побеждает на выборах в Польше с 51% голосов

США не предоставляли Киеву информацию для ударов по российским аэродромам

Несколько человек пострадали в результате нападения на демонстрантов в Боулдере

Несколько человек пострадали в результате нападения на демонстрантов в Боулдере

В Стамбуле запланированы российско-украинские переговоры

В Стамбуле запланированы российско-украинские переговоры

Экзит-полы говорят о незначительном разрыве между кандидатами в президенты Польши

Экзит-полы говорят о незначительном разрыве между кандидатами в президенты Польши

Источники в Белом доме заявили, что там не знали о готовящихся ударах Украины по аэродромам РФ

Источники в Белом доме заявили, что там не знали о готовящихся ударах Украины по аэродромам РФ
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6474 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2283 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });