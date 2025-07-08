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Провластные и оппозиционные депутаты подрались в парламенте Армении

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Драка между депутатами правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционерами произошла во вторник в парламенте Армении во время обсуждения ходатайства генпрокурора о возбуждении уголовного дела против депутата крупнейшей оппозиционной фракции "Армения" Артура Саргсяна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Саргсян, завершая свое выступление, заявил, что не будет отвечать на вопросы депутатов, поскольку решение о его аресте изначально принято, а отправится домой к супруге и детям, после чего - в церковь и Следственный комитет.

При выходе из зала заседаний парламента к нему подбежали депутаты от правящей фракции, после чего началась драка. В заседании парламента был объявлен перерыв, после которого оппозиционные депутаты отказались участвовать в нем.

Ранее генпрокурор Армении Анна Вардапетян, представляя ходатайство, заявила, что 18 марта 2025 года в Главное управление по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета от Службы нацбезопасности поступило сообщение о том, что ряд лиц, в том числе, Саргсян и уже арестованный архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян в период с июля 2024 года по март 2025 года готовились к совершению терактов и захвату власти в Армении.

В представленном ходатайстве содержатся материалы следствия, которые, по утверждению прокуратуры, дают основания для возбуждения уголовного дела по статье "подготовка теракта и захвата власти группой лиц".

Спикер парламента Армении Ален Симонян ранее опубликовал фрагмент телефонного разговора, в котором звучат угрозы убийства в адрес премьер-министра, спикера парламента и главы МИД Армении. В конце июня в Ереване были арестованы два архиепископа Армянской апостольской церкви. Глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к захвату власти, а лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян - в планировании террористических действий и захвата власти в Армении. Кроме архиепископов арестованы еще 15 человек.

В 2024 году архиепископ Баграт с благословления Католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.

Армения Артур Саргсян
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