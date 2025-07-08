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В Узбекистане частные агентства обяжут учить выезжающих на работу законам других стран

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Олий Мажлиса (нижняя плата парламента) Узбекистана приняли в трех чтениях поправки в законодательство, предусматривающие требование к частным агентствам занятости обучать граждан, направляющихся на работу за рубеж, законам и правилам пребывания принимающей страны.

"Законопроектом предлагается установить в качестве одного из лицензионных требований к частным агентствам занятости обязательство по организации обучения выезжающих за границу граждан законодательства и правил пребывания принимающего государства, а также обеспечение их необходимыми информационными материалами", - сообщает пресс-служба палаты.

В этой связи вносятся изменения и дополнения в законы "О частных агентствах занятости" и "О занятости населения", отмечается в сообщении.

По данным Агентства миграции Узбекистана, число трудовых мигрантов, выехавших из Узбекистана на работу за границу, к началу 2025 года снизилось до 1,35 млн человек, против более 2 млн к началу 2024 года. Так, в частности, если к началу 2024 года в России работало 1,2 млн человек, то уже в начале нынешнего года эта цифра снизилась до 698 тысяч работников.

Законопроект направлен в Сенат на утверждение.

Сенат Узбекистан Олий Мажлис
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