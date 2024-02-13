Трудовая миграция из Таджикистана в 2023 году сократилась на 16%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году из Таджикистана работать за границу выехали 652 014 человек, что на 16% меньше по сравнению с 2022 годом, когда на заработки выехали 775 578 человек, сообщает Министерство труда, миграции и занятости населения республики.

По его данным, в 2023 году на заработки за границу выехали 554 804 мужчины (на 15% меньше, чем годом ранее) и 97 210 женщин (на 20% меньше, чем в 2022 году).

"Из общего числа выезжающих за рубеж иммигрантов 627 028 человек приходится на Российскую Федерацию, 18 418 - на Казахстан и 6 568 - на другие государства. Возвращение трудовых мигрантов за этот период составило 590 710 человек, что 7% больше чем в 2022 году", - сообщили в Минтруда.

Число официально зарегистрированных безработных в республике на конец декабря 2023 года составило 48,3 тысячи человек, меньше на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Из общего числа официально зарегистрированных безработных 22,4 тысячи, или 46,3%, составляют женщины. Официально зарегистрированный уровень безработицы составляет 1,8%.

По данным Агентства по статистике при президенте республики, в 2023 году в Таджикистане юридическими и физическими лицами было создано 230 747 новых, дополнительных и восстановленных рабочих мест, в том числе 79 143 (34,2 %) постоянных рабочих мест, 43 112 (18,7%) временных рабочих мест и 102 588 (44,4%) сезонных рабочих мест. Также за этот период было создано 1 495 (0,6%) дополнительных рабочих мест и восстановлено 4 409 (1,9%) рабочих мест.

Больше всего новых рабочих мест за этот период было создано в реальном секторе экономики - 155 284 (67,3%), в секторе обслуживания экономики - 75 463 (32,7%), сообщает ведомство.