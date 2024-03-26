Минтруда предложило назначить госоператора для найма трудовых мигрантов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минтруда России предложило назначить компанию "Работа в России" государственным оператором, который будет осуществлять организованный набор трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе министерства.

"По поручению правительства и одновременно с поправками в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" Минтрудом совместно с Рострудом разработан проект указа президента, регулирующий работу публично-правовой компании "Работа в России", которая будет находится под контролем государства", - говорится в сообщении.

Создание этого механизма - часть комплекса решений по совершенствованию вопросов регулирования трудовой миграции. "Работа в России" станет государственным кадровым агентством для российских компаний.

"Работа в России" будет заключать соглашения с работодателями, осуществляющими организованный набор мигрантов, вести реестр таких работодателей, проводить подбор сотрудников адресно, под потребности российских работодателей", - отметили в министерстве.

Соответствующий проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Наша задача - сделать так, чтобы именно организованный набор стал приоритетной моделью привлечения иностранных работников для отечественных компаний. Предлагаемый механизм позволит подбирать сотрудников с учетом квалификации, а также исключит ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов, выходит на открытый рынок труда", - отметил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

"Работа в России" будет заключать договор с иностранным работником, вести реестр таких работников, проводить мониторинг занятости этого работника у работодателя, под потребности которого иностранный гражданин переехал.

Кроме того, предлагаемым проектом закрепляется взаимодействие компании с правоохранительными органами и Рострудом. "Работа в России" будет информировать соответствующие органы для принятия мер как в случае нарушения мигрантом режима пребывания у работодателя, так и в случае нарушения работодателем трудовых прав работника.