Минтруда не планирует увеличение квот на иностранных работников

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минтруда России не планирует в этом году увеличение квот на иностранную рабочую силу, собирается развивать механизм организованного набора, для чего в ближайшее время в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, сообщил в интервью "Интерфаксу" министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Квота определяется на год соответствующим актом правительства. Внутри этих 235 тысяч, определенных квотой, был заложен некоторый резерв, который позволяет внутри года перераспределять квоту между регионами и предприятиями. Необходимости увеличения квот в текущем году пока не видим", - сказал Котяков, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

При этом он отметил, что "нельзя прямым счетом переводить кадровую потребность в потенциальный объем квот или потребность в мигрантах".

"Работа над покрытием нехватки рабочей силы носит комплексный характер. Но для нас абсолютным приоритетом является закрытие потребности за счет внутренних трудовых ресурсов. И уже во вторую очередь - можно говорить о привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа. При этом нам необходимо в принципе изменить подходы к привлечению иностранной рабочей силы. И такая работа ведется", - сказал глава Минтруда.

Котяков уточнил, что "речь об организованном наборе, то есть о повышении адресности привлечения иностранной рабочей силы".

"Необходимо отдавать приоритет не абстрактным работникам, а сотрудникам, которые приезжают под конкретное рабочее место. В этой сфере, даже при большой кадровой потребности, нельзя ставить на второй план и пренебрегать безопасностью и контролем. Сейчас мы разрабатываем совместно с Минцифры и другими коллегами новый порядок", - сказал министр.

"Здесь нам на помощь должны прийти информационные технологии. Часть законодательных инициатив уже принята Госдумой, часть мы в ближайшее время примем на правительстве и внесем в парламент. Я сейчас говорю о самом законопроекте об организованном наборе", - пояснил он.

Вместе с тем Котяков подчеркнул, что в настоящее время "есть необходимость в максимально эффективном использовании наших внутренних трудовых ресурсов".

"И самой перспективной возрастной когортой мы определили молодежь, так как уровень занятости среди ребят до 29 лет имеет потенциал к активному росту. Поэтому мы работаем с образовательными учреждениями по формированию структуры контрольных цифр приема, соответствующей запросу работодателей, а также работаем с вузами и СПО (среднее профессиональное образование - ИФ) по поддержке и навигированию ребят уже на этапе их обучения на конкретные рабочие места", - сказал Котяков.

Законопроект об организованном наборе был представлен Минтрудом для общественного обсуждения в марте 2024 года, но затем был отправлен на доработку.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 9:00.