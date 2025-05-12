Новый папа римский поговорил с Зеленским по телефону

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Новый папа римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в понедельник Vatican News со ссылкой на Зал печати Святого престола.

"По словам директора ватиканской пресс-службы Маттео Бруни, папа римский Лев XIV и президент Украины Зеленский поговорили по телефону", - пишет Vatican News.

Накануне понтифик в своей первой воскресной проповеди заявил, что Украина нуждается в честном и устойчивом мирном соглашении.

"Давайте позволим сделать все возможное ради достижения как можно скорее подлинного, справедливого и длительного мира", - приводило Associated Press слова понтифика.