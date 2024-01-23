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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Лидер Приднестровья высказался за возобновление переговоров в формате "5+2"

Это переговоры с участием Украины, России и ОБСЕ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский выступил за возобновление переговоров в формате "5+2" по урегулированию в регионе. Его заявление привела пресс-служба его администрации.

"В формате "5+2" у Приднестровья наряду с иными участниками данного формата - Молдавией, Россией, Украиной, ЕС и США - равные права и обязанности, Приднестровье обладает правом голоса. И никто это преодолеть не может. (...) Поэтому Приднестровье, конечно, выступает традиционно за возобновление работы данного формата", - сказал он.

Красносельский нацелил МИД региона на "регулярное взаимодействие с международными участниками переговорного процесса в формате "5+2", и поручил внешнеполитическому ведомству "при любых позициях пропагандировать и проводить в жизнь желание продолжить диалог" в формате "5+2".

В числе других "базовых глобальных проблем" он назвал "получение гражданства России молодыми людьми и теми, кто родился после распада СССР".

"Такой возможности нет у приднестровских граждан, к сожалению. Точнее, она есть, но не у всех. Это неправильно. Поэтому Верховному Совету, иным органам власти, министерству иностранных дел в том числе надо активизировать работу в этом направлении", - сказал Красносельский.

Переговорный формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США) не функционирует уже более пяти лет. За это время состоялось только одно заседание в Братиславе в конце 2019 года, но завершилось безрезультатно.

В конце октября 2023 года Красносельский уже высказывался за возобновление переговоров в формате "5+2", признав, однако, что "геополитическая ситуация не способствует этому". Вскоре после этого председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в процессе приднестровского урегулирования формата "5+2" больше не существует, и его невозможно реанимировать. В середине декабря прошлого года Украина заявила, что не будет участвовать в формате "5+2" из-за участия в нем России.

На встрече переговорщиков Кишинева и Тирасполя, которая состоялась на прошлой неделе в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе, присутствовали дипломаты от всех стороны формата "5+2". Переговоры прошли в формате "1+1".

Вадим Красносельский Молдавия ОБСЕ Приднестровье Украина США СССР
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