Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюремного заключения

Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Башкана Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюремного заключения. Приговор вынес во вторник суд сектора Буюкань Кишинева.

По этому же делу секретарь бывшей политической партии "Шор" Светлана Попан приговорена к шести годам тюрьмы.

Гуцул и Попан обвинялись в соучастии в незаконном финансировании партии на выборах.

Инкриминируемые деяния относятся к периоду 2019-2022 годов, когда Гуцул работала секретарем отдела мониторинга, планирования и контроля партии "Шор", объявленной неконституционной в июне 2023 года. Согласно обвинению, работая в партии "Шор", Гуцул и Попан активно участвовали "в систематическом ввозе в Молдавию значительных сумм незадекларированных денег, поступивших от организованной преступной группы". Деньги предположительно доставлялись воздушным и наземным транспортом, а потом их интегрировали в деятельность партии.

По другому пункту обвинения Гуцул вменялась координация деятельности территориальных отделений партии "Шор" в нескольких районах страны в октябре-ноябре 2022 года. Ее обвиняют в сознательном принятии финансирования партии от организованной преступной группы на общую сумму около 42,5 млн леев (около $2,5 млн).

Гуцул и Попан не признали вину. Гуцул заявила в своем заключительном слове, что "в жизни не нарушала ни одного закона".

Обе женщины были взяты под арест в зале суда. До этого на протяжении нескольких месяцев он находились под домашним арестом. Решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней в Апелляционной палате Кишинева.

Гуцул была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс на Стамбул. Как сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Это дело еще рассматривается судом.



