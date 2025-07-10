Мерц заявил о планах добиваться закупок у США систем ПВО Patriot для Киева

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Берлин будет продолжать добиваться закупки у Вашингтона дополнительных систем ПВО Patriot для поставки на Украину, заявил в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции "коалиции желающих" в Риме.

"Правительство Германии все еще намерено закупить у США системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы поставить их на Украину", - передаёт слова Мерца одно из западных СМИ.

"Американцы тоже отчасти нуждаются в них, но у них их много", - сказал Мерц журналистам "на полях" конференции, отметив, что министры обороны двух стран в настоящий момент заняты переговорами именно по этой теме.

Также Мерц напомнил о его разговоре с президентом США Дональдом Трампом в прошлую пятницу и об украино-германском оборонном сотрудничестве, согласованном в конце мая.

Германия уже несколько недель пытается получить от Трампа разрешение на покупку у США хотя бы одной системы Patriot для Украины. Пока что Трамп не принял никаких обязательств на этот счет. Вместо этого он пытается убедить Берлин передать Киеву одну из собственных противоракетных систем.

По информации газеты Süddeutsche Zeitung, Германия уже передала Украине три системы Patriot, и у нее осталось девять.

Выступая на конференции в Риме, Мерц вновь обратился к Трампу.

"Оставайтесь с нами, европейцами, у нас одна и та же цель - стабильный политический и экономический порядок", - заявил он.

Спецпосланник Трампа Кит Келлог, присутствовавший на мероприятии, поблагодарил Мерца за комментарий и сказал, что "США и Трамп - вместе с вами, на пути мира".

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что Трамп одобрил передачу Киеву ряда вооружений, запрошенных президентом Украины Владимиром Зеленским в июне на саммите НАТО в Гааге.

На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.

Конференция по восстановлению Украины URC 2025 проходит в Риме 10-11 июля. В ней принимают участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Основной темой конференции заявлены инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры на Украине, но также европейские лидеры обсудили военную поддержку Киеву.

На пленарном заседании выступили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Испании Педро Санчес, премьер Польши Дональд Туск.

Премьер Италии Джорджа Мелони по итогам двусторонней встречи с Зеленским заявила, что Евросоюз даст старт новому фонду помощи Киеву под названием Equity ("Справедливость"), страны-члены инвестируют около 10 млрд евро на восстановление Украины.