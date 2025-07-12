Глава МИД КНДР заверила, что Пхеньян будет поддерживать РФ в защите суверенитета

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, заявила в субботу глава северокорейского МИД Цой Сон Хи.

В субботу в северокорейском городе Вонсане проходит второй раунд стратегического диалога между РФ и КНДР.

"Стратегический выбор и воля правительства КНДР - отстаивать, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога", - сказала Цой Сон Хи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По ее словам, визит Лаврова отражает "стремление и желание российского правительства и народа еще более углубить стратегический обмен мнениями между нашими странами, чьи отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, а также стремление расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества по всем направлениям".

"Участие боевых поздравлений вооруженных сил КНДР в операции по освобождению Курского региона ярко свидетельствует о самом высоком уровне нашего сотрудничества, оно стало важным историческим событием, которое открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества", - добавила Цой Сон Хи.