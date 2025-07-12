Поиск

Глава МИД КНДР заверила, что Пхеньян будет поддерживать РФ в защите суверенитета

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, заявила в субботу глава северокорейского МИД Цой Сон Хи.

В субботу в северокорейском городе Вонсане проходит второй раунд стратегического диалога между РФ и КНДР.

"Стратегический выбор и воля правительства КНДР - отстаивать, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога", - сказала Цой Сон Хи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По ее словам, визит Лаврова отражает "стремление и желание российского правительства и народа еще более углубить стратегический обмен мнениями между нашими странами, чьи отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, а также стремление расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества по всем направлениям".

"Участие боевых поздравлений вооруженных сил КНДР в операции по освобождению Курского региона ярко свидетельствует о самом высоком уровне нашего сотрудничества, оно стало важным историческим событием, которое открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества", - добавила Цой Сон Хи.

МИД КНДР Пхеньян Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп рассматривает вопрос о многомиллионных поставках вооружений Украине

ВСУ к концу месяца могут получить ракеты большой дальности по германо-украинскому проекту

Православная церковь празднует День святых Петра и Павла

Православная церковь празднует День святых Петра и Павла

Что произошло за день: пятница, 11 июля

Россия продолжит доплачивать абхазским бюджетникам в 2026 году

Текущий год может стать рекордным по притоку нелегалов в Великобританию

Volkswagen и SAIC закроют завод в китайском Нанкине

Дипломатическое противостояние

Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Песков назвал Мерца сторонником конфронтации с Россией

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6711 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });