Президент Польши подписал закон о выходе страны из конвенции по запрету противопехотных мин

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о выходе страны из конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция), сообщила пресс-служба президентской канцелярии.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 25 июня 2025 года о денонсации конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятой в Осло 18 сентября 1997 года", - говорится в сообщении.

Сейм Польши одобрил этот закон в июне. За выход из конвенции проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, трое воздержались.

Представляя обоснование к законопроекту, вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что такое решение "является ключевым для обеспечения безопасности региона". "Польша не может быть связана никакими ограничениями, которые не позволяют защищать родину", - говорил он депутатам.

Польша ратифицировала Оттавскую конвенцию в 1998 году. Документ вступил в силу для Польши 1 марта 1999 года.

Ранее Литва, Латвия и Эстония совместно уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Позже такое же действие предприняла Финляндия.