Финляндия планирует вернуться к использованию противопехотных мин в январе 2026 года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии с января 2026 года планируют вернуться к использованию противопехотных мин, которые были сняты с вооружения в 2012 году в соответствии с Оттавским договором, сообщил во вторник портал телерадиокомпании Yle.

"Начиная с января следующего года мы начнем разработку целей использования противопехотных мин в дополнение к нашей системе обороны", - сказал инспектор инженерных войск финской армии полковник Рику Микконен.

В прошлом году Финляндия заявила в ООН о выходе из Конвенции и 10 января 2026 года завершится шестимесячный период, после которого заявление о выходе вступит в силу.

До присоединения к Конвенции в распоряжении Финляндии было около миллиона простых противопехотных мин. Сейчас ставится задача выйти на тот же количественный уровень, но это будут уже более совершенные мины.

"Так, исследуется возможность приобретения на более позднем этапе более совершенных мин, которые были бы дистанционно распределены или дистанционно могли бы управляться и оснащаться, например, различными датчиками", - сказал Микконен.

Если раньше Силы обороны производили мины самостоятельно, то в будущем их планируется закупать у отечественного оборонного промышленного комплекса.