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Финляндия уведомила ООН о выходе из конвенции по запрету противопехотных мин

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Финляндия уведомила ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция), соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны в пятницу.

"Финляндия представила документ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах 10 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

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"Решение о выходе из конвенции продиктовано потребностями Финляндии в обороне в условиях ухудшения ситуации с безопасностью. Выход из конвенции позволит Финляндии вновь ввести противопехотные мины в сферу действия имеющихся у нее средств обороны", - добавили в МИД.

Сообщается, что Финляндия уведомила о выходе все остальные государства-участники конвенции, генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН. Выход вступит в силу через шесть месяцев.

"Выход из конвенции не повлияет на другие обязательства Финляндии в рамках международного права, включая международное гуманитарное право, которые будут по-прежнему соблюдаться. Финляндия продолжит поддерживать гуманитарные цели Оттавской конвенции, а также деятельность по гуманитарному разминированию", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония совместно уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Аналогичное решение также планирует принять Польша.

ООН Финляндия
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