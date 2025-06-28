Поиск

Страны Балтии уведомили ООН о выходе из конвенции по запрету противопехотных мин

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Литва, Латвия и Эстония совместно уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция), соответствующие заявления распространили министерства иностранных дел этих стран.

"Латвия, Эстония и Литва представили свои документы о выходе 27 июня. В соответствии с Конвенцией выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа", - сообщила пресс-служба МИД Латвии.

В пресс-службе добавили, что с момента присоединения прибалтийских стран к Конвенции "ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась". "Выход предоставит Латвии гибкость для действий по укреплению сдерживания и обеспечению защиты страны и ее населения", - считают в ведомстве.

В МИД Эстонии сообщили, что "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе Эстония должна предоставить своим Вооруженным силам гибкость для укрепления национальной обороны".

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, комментируя выход страны из конвенции, заявил, что "это решение было принято нелегко".

"Перед лицом угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйма территории НАТО - всеми эффективными военными средствами. Приверженность Литвы ответственной обороне и международному гуманитарному праву, включая защиту гражданских лиц, остается непоколебимой", - цитирует Будриса пресс-служба МИД Литвы.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония утвердили соответствующие документы о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятой 18 сентября 1997 года в Оттаве, Канада. Решение денонсировать Оттавскую конвенцию также поддержали парламенты Польши и Финляндии.

Латвия Литва Эстония ООН Оттавская конвенция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четверо россиян погибли в аварии под Минском

Что случилось этой ночью: суббота, 28 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп опроверг сообщения о планах финансировать иранскую мирную ядерную программу

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Cенат США не принял резолюцию, запрещающую Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса

Cенат США не принял резолюцию, запрещающую Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса

Президент США считает, что добился уважения со стороны РФ, Китая и КНДР

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в атомной энергетике

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп после слов аятоллы Хаменеи отказывается от отмены санкций против Ирана

Что произошло за день: пятница, 27 июня

Итальянская Campari Group продаст производство вермута Cinzano за 100 млн евро

Итальянская Campari Group продаст производство вермута Cinzano за 100 млн евро
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });