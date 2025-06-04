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Эстония выходит из Оттавской конвенции о запрете сухопутных мин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии принял в среду закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

За представленный правительством законопроект проголосовали 81 депутат из 101.

"После того, как Эстония ратифицировала Оттавскую конвенцию более 20 лет назад, обстановка в области безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза государствам-членам НАТО возросла", - говорится в пояснительной записке к закону.

В ней отмечается, что выход из Конвенции предоставит Силам обороны Эстонии большую гибкость и свободу в выборе систем вооружения и решений, которые будут применяться в случае необходимости.

Решение о выходе вступит в силу через шесть месяцев после уведомления об этом.

К юридическим процедурам, необходимым для выхода из Конвенции, приступили также Латвия, Литва, Польша и Финляндия.

Эстония
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