Стармер не исключил признания государства Палестина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что одним из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является создание палестинского государства.

В видеообращении в соцсети он сказал, что вместе с союзниками работает над конкретными практическими шагами, направленными на урегулирование обстановки в регионе.

"Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Это моя однозначная позиция", - подчеркнул Стармер.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.

"Верный своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина", - написал Макрон в соцсети.

Против этого плана французского президента резко выступили госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ряд стран приветствовал намерения Макрона