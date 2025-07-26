Стармер не исключил признания государства Палестина
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что одним из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является создание палестинского государства.
В видеообращении в соцсети он сказал, что вместе с союзниками работает над конкретными практическими шагами, направленными на урегулирование обстановки в регионе.
"Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Это моя однозначная позиция", - подчеркнул Стармер.
Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.
"Верный своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина", - написал Макрон в соцсети.
Против этого плана французского президента резко выступили госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ряд стран приветствовал намерения Макрона