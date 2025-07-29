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Евросоюз не опасается энергетической зависимости от США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о закупках Евросоюзом энергоносителей у США обсуждался главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен еще до повторного избрания Дональда Трампа президентом, в Брюсселе учли уроки энергозависимости, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Что касается постепенного отказа от российских энергоносителей (...), действительно, это было предпринято несколько лет назад. То есть это реальность, возникшая еще до заключения политического соглашения (в Шотландии о таможенных тарифах между ЕС и США - ИФ). Поэтому существует интерес, направленный на увеличение наших энергетических закупок у Соединенных Штатов", - сказала она.

Ее спросили, как в ЕК относятся к критике того, что политическое соглашение ЕС и США по торговле, касающееся, в том числе, импорта американских энергоресурсов в Европу, содержит риск новой энергетической зависимости Евросоюза, что противоречит целям безопасности в области энергетики, выдвинутым Брюсселем.

"Относительно энергетической зависимости мы извлекли уроки из наших ошибок, за которые пришлось платить. Будьте уверены, мы не повторим тех же ошибок. Мы не окажемся в ситуации, когда будем полностью зависеть от одного энергетического поставщика", - объяснила Итконен.

Она добавила: "Это касается и Соединенных Штатов тоже. Закупки у них возрастают, но это вписывается в рамки стратегии диверсификации снабжения, которая включает и другие третьи страны, других поставщиков. Мы не повторим тех же ошибок именно потому, что это вылилось в значительный энергетический кризис".

В опубликованной во вторник Еврокомиссией справке с объяснениями к торговому соглашению ЕС и США говорится: "ЕС намерен закупить американский сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики с ожидаемым объемом поставок в $750 млрд (около 700 млрд евро) в течение следующих трех лет. Это будет способствовать замещению российского газа и нефти на рынке ЕС".

Евросоюз США Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Анна-Кайса Итконен Дональд Трамп
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