Первое в истории извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, сообщает в воскресенье Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Взрывное извержение вулкана Крашенинникова началось в 16:50 UTC 2 августа 2025 года (4:50 3 августа по камчатскому времени), с выбросами пепла до 3-4 км над уровнем моря. Наблюдается первое в истории извержение вулкана", - говорится в сообщении.

По данным сотрудников Кроноцкого заповедника, в настоящее время выбросы пепла достигают высоты 5-6 км над уровнем моря, а часть территории Кроноцкого заповедника покрыта пепловыми отложениями. Спутниковые данные KVERT показали, что пепловый шлейф перемещается на 75 км к востоку от вулкана.

Высота вулканического облака составляет 5 тыс. - 6 тыс. м над уровнем моря.

По данным ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

В настоящий момент выпадения пепла в населенных пунктах не обнаружено. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.

Вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Крашенинникова относится к Восточному вулканическому поясу и расположен примерно в 13 км к югу от Кроноцкого озера, в 200 км от Петропавловска-Камчатского.

Исторических извержений этого вулкана не известно. В 1963 году в кратере среднего Северного конуса были зарегистрированы следы фумарольной активности (процесс выхода вулканических газов и пара из трещин и отверстий в земле - ИФ).