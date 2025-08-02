В США надеются, что продажа оружия союзникам по НАТО подтолкнет РФ к переговорам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты, продавая странам НАТО оружие для последующей передачи Украине, оказывают давление на Россию, подталкивая ее к переговорам, считает постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Я надеюсь, что США, склоняясь в эту сторону, продавая наше оружие союзникам по НАТО, приведут Россию назад за стол переговоров и добьются перемирия", - заявил он в интервью телеканалу WHO 13.

Уитакер напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, который уверен, что украинский конфликт "не решится на поле боя".

Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку американских вооружений дали Германия и несколько скандинавских стран.